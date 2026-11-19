A Francoforte, forte ascesa per Siltronic

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di wafer di silicio , che scambia in rialzo del 5,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siltronic evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di materiali per semiconduttori rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di Siltronic ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 58,5 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 59,4, mentre il primo supporto è stimato a 57,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```