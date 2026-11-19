Acquisto per SUSS
(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Vigoroso rialzo per il produttore di apparecchiature per semiconduttori, tra i titoli dell'indice TecDAX, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,63%.
Operatività odierna:
A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su SUSS disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 48,44 Euro, con stop loss stimato a quota 42,62 Euro. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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