AIXTRON, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che AIXTRON mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,84%, rispetto a -2,89% del MDAX ).





Lo scenario di breve periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori evidenzia un declino dei corsi verso area 33,26 Euro con prima area di resistenza vista a 33,9. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 32,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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