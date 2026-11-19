(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Performance infelice per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 18 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7.234. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7.502,8. Il peggioramento dell'S&P 500 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7.144,4.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)