Francoforte: amplia il rialzo Jenoptik

(Teleborsa) - Protagonista il gruppo tecnologico della fotonica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,10%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jenoptik più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di tecnologie ottiche , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 37,19 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,81. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 36,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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