Francoforte: amplia il rialzo Jenoptik
(Teleborsa) - Protagonista il gruppo tecnologico della fotonica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,10%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jenoptik più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la società di tecnologie ottiche, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 37,19 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 37,81. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 36,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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