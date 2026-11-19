Francoforte: performance negativa per Lanxess

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia chimica tedesca , che passa di mano con un calo del 2,63%.



La tendenza ad una settimana di Lanxess è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,44 Euro. Primo supporto visto a 12,06. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 11,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```