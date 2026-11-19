Francoforte: senza freni SUSS

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di apparecchiature per semiconduttori , che tratta in rialzo del 5,08%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SUSS rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di medio periodo della società di sistemi per la lavorazione dei wafer rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 51,4 Euro, mentre i supporti sono stimati a 50,5. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 52,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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