Londra: balza in avanti Diploma

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali , che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Diploma rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Diploma mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,72 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 70,92. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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