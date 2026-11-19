Londra: balza in avanti Diploma
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di materiali di consumo per il settore sanitario e ambientale e di componenti per le attrezzature industriali, che tratta in utile del 2,32% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Diploma rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Diploma mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,72 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 70,92. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 68,98.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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