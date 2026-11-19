Madrid: andamento sostenuto per Acerinox
(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che lievita del 3,24%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Acerinox rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico dell'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 15,41 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,73. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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