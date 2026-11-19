New York: andamento rialzista per Microsoft

(Teleborsa) - Avanza il colosso informatico americano , che guadagna bene, con una variazione del 3,37%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Microsoft rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico della società informatica di Redmond suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 519,7 USD con tetto rappresentato dall'area 527,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 515.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```