New York: giornata depressa per Merck
(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica, che tratta con una perdita del 2,50%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 132 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 137,9. Il peggioramento di Merck è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 129,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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