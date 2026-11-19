New York: in perdita Advanced Micro Devices
(Teleborsa) - A picco la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che presenta un pessimo -5,44%.
Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche attuali di Advanced Micro Devices mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 462,9 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 547,4. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 424,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```