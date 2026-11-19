New York: ingrana la marcia Seagate Technology

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per l' azienda americana attiva nel settore storage , che tratta in rialzo dell'8,27%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Seagate Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 542,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 568,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 526,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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