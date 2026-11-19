New York: seduta euforica per Coherent

(Teleborsa) - Protagonista la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 10,16%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coherent più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Coherent segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 226,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 240,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 218,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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