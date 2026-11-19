New York: si concentrano le vendite su United Health
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la big delle assicurazioni sanitarie, con una flessione del 2,27%.
L'andamento di United Health nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico dell'assicuratore sanitario mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 337,4 USD con area di resistenza individuata a quota 350,2. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 332,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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