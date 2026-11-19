New York: si muove a passi da gigante Western Digital

(Teleborsa) - Rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,58%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,05%, rispetto a -5,14% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo scenario di breve periodo del leader nel settore dei dischi rigidi evidenzia un declino dei corsi verso area 301,9 USD con prima area di resistenza vista a 317,2. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 293,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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