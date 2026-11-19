Piazza Affari: balza in avanti Carel Industries

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , che avanza bene del 3,28%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Carel Industries rispetto all'indice di riferimento.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Carel Industries , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 26,7 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 28,05 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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