Piazza Affari: su di giri Technoprobe

(Teleborsa) - Protagonista l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,55%.



L'andamento di Technoprobe nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Technoprobe evidenzia un declino dei corsi verso area 21,38 Euro con prima area di resistenza vista a 21,78. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,16.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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