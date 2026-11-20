Attese positive per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Ribasso scomposto per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , tra i titoli dell'indice S&P-500 , che archivia la sessione con una perdita secca del 3,36% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 460,3 USD, con stop loss posto a quota 138,7, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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