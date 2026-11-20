Forte interesse per Biogen

(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre

Scende sul mercato la compagnia biotecnologica americana , tra i componenti dell' S&P-500 , che, alla chiusura, soffre con un calo dell'1,66%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

Su questi prezzi fissati a 247,2 USD, Biogen è molto appetibile con stop loss impostato a quota 173 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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