Forte interesse per Biogen
(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Scende sul mercato la compagnia biotecnologica americana, tra i componenti dell'S&P-500, che, alla chiusura, soffre con un calo dell'1,66%, ma che mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
Su questi prezzi fissati a 247,2 USD, Biogen è molto appetibile con stop loss impostato a quota 173 Dollari USA e con una concreta possibilità di realizzare un capital gain nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```