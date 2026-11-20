Francoforte: calo per Elmos Semiconductor

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di semiconduttori per l'automotive , che tratta con una perdita del 3,30%.



Lo scenario su base settimanale di Elmos Semiconductor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società tedesca di microelettronica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 104,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 106,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 103,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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