Francoforte: calo per Elmos Semiconductor
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di semiconduttori per l'automotive, che tratta con una perdita del 3,30%.
Lo scenario su base settimanale di Elmos Semiconductor rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società tedesca di microelettronica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 104,5 Euro con tetto rappresentato dall'area 106,1. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 103,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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