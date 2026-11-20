Francoforte: peggiora Salzgitter

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che tratta in perdita del 4,49% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Salzgitter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 44,11 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 45,49. Il peggioramento del produttore di acciaio e tubi è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 43,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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