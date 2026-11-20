Francoforte: violenta contrazione per Nordex
(Teleborsa) - A picco il produttore di turbine eoliche, che presenta un pessimo -3,94%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Nordex rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società di energia eolica. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 38,13 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 37,23. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 36,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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