Londra: modesta la discesa registrata dall'Alliance Witan

(Teleborsa) - Lieve ribasso per la la società d'investimento inglese , che presenta una flessione del 2,54%.



L'andamento dell' Alliance Witan nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario dell' Alliance Witan si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 12,97 sterline. Prima resistenza a 13,08. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,92.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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