Londra: performance negativa per Weir Group
(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile, che tratta con una perdita del 2,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Weir Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Weir Group evidenzia un declino dei corsi verso area 21,28 sterline con prima area di resistenza vista a 21,62. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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