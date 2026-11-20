Londra: performance negativa per Weir Group

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che tratta con una perdita del 2,55%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Weir Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Weir Group evidenzia un declino dei corsi verso area 21,28 sterline con prima area di resistenza vista a 21,62. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 21,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```