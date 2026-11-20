Londra: rosso per Lion Finance Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia , con una flessione del 2,94%.



Lo scenario su base settimanale di Lion Finance Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 126,9 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 124,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 123,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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