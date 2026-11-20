Londra: rosso per Lion Finance Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, con una flessione del 2,94%.
Lo scenario su base settimanale di Lion Finance Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del gruppo bancario attivo in Georgia e Armenia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 126,9 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 124,5. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 123,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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