Madrid: performance negativa per Acerinox

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , che presenta una flessione del 2,57% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Acerinox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,73 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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