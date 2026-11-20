Madrid: performance negativa per Acerinox
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, che presenta una flessione del 2,57% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Acerinox rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 14,73 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 14,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 14,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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