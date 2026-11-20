Madrid: scambi negativi per ACS

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Actividades de Construccion y Servicios , con una flessione del 2,77%.



La tendenza ad una settimana della società di costruzioni spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di ACS mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 83,57 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 85,07. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 82,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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