Madrid: si concentrano le vendite su Acciona

(Teleborsa) - Retrocede la società elettrica spagnola , con un ribasso del 2,51%.



Lo scenario su base settimanale di Acciona rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' Ibex 35 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 184,7 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 189,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 182,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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