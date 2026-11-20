New York: Axon Enterprise, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Brilla il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine , che passa di mano con un aumento del 4,24%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Axon Enterprise rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo di Axon Enterprise si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 328,1 USD. Supporto stimato a 307,7. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 348,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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