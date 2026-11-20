New York: brillante l'andamento di Thomson Reuters

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di informazione e tecnologia , con una variazione percentuale del 3,56%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Thomson Reuters mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -4,7%, rispetto a -7,16% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Analizzando lo scenario del fornitore di contenuti e strumenti per professionisti si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 101,6 USD. Prima resistenza a 105,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 99,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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