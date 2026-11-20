New York: prevalgono le vendite su Astera Labs

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale , che esibisce una perdita secca del 12,79% sui valori precedenti.



L'andamento di Astera Labs nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Astera Labs mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 177,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 199. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 169,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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