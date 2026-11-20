New York: scambi negativi per Cisco Systems

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Cisco , con una flessione del 2,56%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend dell' azienda produttrice di apparati di networking rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cisco , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 91,26 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 94,23. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 90,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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