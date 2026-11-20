New York: seduta difficile per Lumentum Holdings
(Teleborsa) - Pressione sulla società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,09%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Lumentum Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 488 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 516,5. Il peggioramento di Lumentum Holdings è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 473,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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