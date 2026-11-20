Piazza Affari: movimento negativo per Cembre

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio , che mostra un decremento del 2,93%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Cembre rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cembre , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 71,73 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 74,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 70,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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