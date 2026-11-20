Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un decremento del 3,55%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Technoprobe suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,39 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,76. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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