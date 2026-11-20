Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica , che mostra un decremento del 3,55%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Technoprobe , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Technoprobe suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 19,39 Euro con tetto rappresentato dall'area 19,76. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 19,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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