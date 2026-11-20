Piazza Affari: rosso per Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria , con una flessione del 2,64%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Caltagirone SpA . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 9,32 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 9,11. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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