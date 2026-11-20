Piazza Affari: si concentrano le vendite su BFF Bank

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione , con una flessione del 2,48%.



Lo scenario su base settimanale di BFF Bank rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 1,112 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 1,175. Il peggioramento di BFF Bank è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 1,083.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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