Si muove in ribasso Jenoptik a Francoforte
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gruppo tecnologico della fotonica, che esibisce una perdita secca del 4,77% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Jenoptik è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 34,09 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 34,61. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 35,13.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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