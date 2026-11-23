Amsterdam: risultato positivo per ArcelorMittal

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di acciaio , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,01%.



Lo scenario su base settimanale di ArcelorMittal rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ArcelorMittal , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52,39 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 53,01. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 52,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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