(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Ribasso composto e controllato per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,89% sui valori precedenti.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 55.569,4. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 58.679,4. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 54.702,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)