Francoforte: andamento rialzista per Elmos Semiconductor

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di semiconduttori per l'automotive , con una variazione percentuale del 2,56%.



La tendenza ad una settimana di Elmos Semiconductor è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario della società tedesca di microelettronica si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 103,9 Euro. Prima resistenza a 104,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 103,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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