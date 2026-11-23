Francoforte: andamento rialzista per Infineon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia hi-tech tedesca , con una variazione percentuale del 2,77%.



Il movimento di Infineon , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il quadro tecnico del produttore di chip suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 46,35 Euro con tetto rappresentato dall'area 47,04. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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