Francoforte: balza in avanti HENSOLDT

(Teleborsa) - Avanza il produttore tedesco di sensori per la difesa , che guadagna bene, con una variazione del 2,64%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che HENSOLDT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -4,13%, rispetto a -5,53% del MDAX ).





Lo scenario di breve periodo della società tedesca di elettronica per la difesa evidenzia un declino dei corsi verso area 75,79 Euro con prima area di resistenza vista a 77,83. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 74,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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