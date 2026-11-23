Francoforte: brillante l'andamento di Siltronic

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di wafer di silicio , in guadagno del 2,84% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siltronic più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo della società di materiali per semiconduttori evidenzia un declino dei corsi verso area 52,17 Euro con prima area di resistenza vista a 52,77. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 51,88.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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