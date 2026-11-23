Londra: risultato positivo per Babcock International Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , in guadagno del 2,72% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Babcock International Group rispetto all'indice di riferimento.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,51 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10,16. L'equilibrata forza rialzista di Babcock International Group è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,86.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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