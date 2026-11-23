Madrid: andamento sostenuto per ACS

(Teleborsa) - Scambia in profit Actividades de Construccion y Servicios , che lievita del 2,66%.



La tendenza ad una settimana della società di costruzioni spagnola è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 83,67 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 85,67. Il peggioramento di ACS è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 82,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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