New York: accelera Bloom Energy

(Teleborsa) - Ottima performance per il produttore di celle a combustibile , che scambia in rialzo del 18,81%.



La tendenza ad una settimana di Bloom Energy è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico della società di tecnologie energetiche suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 164 USD con tetto rappresentato dall'area 175,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 158,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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