New York: acquisti a mani basse su CoreWeave

(Teleborsa) - Ottima performance per la startup di intelligenza artificiale , che scambia in rialzo del 20,05%.



Lo scenario su base settimanale di CoreWeave rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di CoreWeave suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,34 USD con tetto rappresentato dall'area 50,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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