New York: acquisti a mani basse su CoreWeave
(Teleborsa) - Ottima performance per la startup di intelligenza artificiale, che scambia in rialzo del 20,05%.
Lo scenario su base settimanale di CoreWeave rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico di CoreWeave suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 45,34 USD con tetto rappresentato dall'area 50,71. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 43,25.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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