New York: allunga il passo Marvell Technology

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 17,37%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Marvell Technology rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 138,5 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 149,2. Il peggioramento di Marvell Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 133,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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